SGK Açıkladı: O Emeklilerin Maaşları Erken Yatacak!
SGK'dan yapılan açıklamada "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır" denildi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 16:24, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 16:25
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre emekli aylığı ödemeleri erken tarihe çekildi.
Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeler öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara geçecek.
SGK, tarafından yapılan açıklamada "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır" denildi.
📣 Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır. pic.twitter.com/j1grXTeDyASGK (@sgksosyalmedya) June 2, 2025