Kamu İşçileri Teklif Bekliyor: 3 Ay Geçti, Hükümet Hala Sessiz!

TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu üyeleri, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ve sendika üyelerinin katılımıyla TÜRK-İŞ binası önünde Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Toplu İş Sözleşmesi Sürecinde Belirsizlik

Üyeler adına açıklamayı gerçekleştiren Ramazan Ağar, toplu iş sözleşmeleri sürecinde gelinen noktayı ve belirsizliği paylaşmak üzere toplandıklarını belirtti. 600 bine yakın kamu işçisinin alın terini, emeğini ve çocuklarının geçimini temsil ettiklerini söyledi.

Ortak Talepler ve Hükümete Çağrı

Şubat ayında TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ olarak hükümete ilettikleri ortak teklifte, enflasyon karşısında ezilen ücretlerin insanca yaşam seviyesine çekilmesi, sosyal hakların güncellenmesi ve kamu işçisinin refahının artırılması gibi makul, gerekçeli talepler sunduklarını aktaran Ağar, şöyle devam etti:

"Ancak gelin görün ki bugün 2 Haziran olduğu halde, aradan üç ay geçmiş olmasına rağmen hükümet cephesinden hala somut bir ücret teklifi gelmemiştir."

Görüşmeler başlamış olsa da masada hala boş bir sayfa duruyor.

Bu sessizlik sadece masadaki bizleri değil, evinde mutfağında tencereyi kaynatmaya çalışan yüz binlerce işçi kardeşimizi de tedirgin etmektedir.

"Buradan hükümete sesleniyoruz; kamu işçisinin alın terini görmezden gelemezsiniz. Üç ay boyunca susmak, bu emeği yok saymaktır."

"Bu masada işçinin sabrını sınayan bir anlayış değil, sosyal diyaloğa dayalı şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istiyoruz."

Kararlılık ve Anayasal Hak Vurgusu

Ağar, bu konuda her zaman yapıcı olduklarını belirterek, "Ama bilinmelidir ki hakkımızı alana kadar da kararlı olacağız." ifadesini kullandı. Toplu sözleşmenin lütuf değil, anayasal bir hak olduğunu dile getiren Ağar, "Bu hakkın gereği olan ücret teklifinizi bir an önce masaya koyun. Aksi halde işçi sınıfının sabrı taşar, bu sabır sokakta ses bulur." dedi. Kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri resmen başladıktan bu yana üç ay geçtiğini vurgulayan Ağar, sürece iyi niyetle ve çözüm odaklı yaklaştıklarını belirtti. Ancak bugün itibarıyla hükümetten hala bir ücret teklifi gelmediğini ifade etti.



