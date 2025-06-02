İBB'ye yönelik 5 dalga operasyonda gözaltı sayısı 38'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece ile Beşiktaş Belediyeleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleriyle ilgili soruşturmalar kapsamında 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli sayısı böylece 38'e yükseldi.

Gözaltındaki şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şubesi'ndeki işlemleri devam ediyor.

- Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında 31 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ünün cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Ekiplerin firari durumdaki zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.