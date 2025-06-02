Meslek Liseleri Savunma Sanayisiyle Güçlerini Birleştiriyor!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, proje okul mantığıyla meslek liselerinin çok farklı bir noktaya doğru evrildiğini belirtti. Şu anda çok üst dilimlerden öğrenci alan ve sayıca fazla olan meslek liselerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, savunma sanayisinde yerli ve milli üretim hedeflerini destekleyecek nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi amacıyla "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" programı düzenlendi.

Tekin, konuşmasında Mersin'in Silifke ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden iki öğrenciye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Dünya genelinde paradigmaların değişmesiyle eğitimde de yeniliklerin ortaya çıktığını ve hızlı güncellenmesi gereken gelişmeler yaşandığını vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Eğitimde Yenilikler

Bu yılın başında "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adıyla beceri odaklı yeni bir eğitim programı oluşturulduğunu hatırlatan Tekin, bu modeli okul öncesi 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda uygulamaya başladıklarını belirtti. Yeni programla öğrencilerin bilgiye erişimlerinin hızlandığını, bu nedenle eğitim sisteminin de buna göre revize edildiğini söyledi.

Meslek Liselerinde Proje Okul Mantığı

Tekin, meslek liselerinde 2014'ten itibaren proje okul kavramının mevzuata eklenmesiyle yeni bir sürecin başladığını ifade etti. Meslek liselerinde sektör temsilcileriyle birlikte alanların yeniden gözden geçirildiğini ve ihtiyaçlara göre dönüşüm sağlandığını belirtti. Bu süreçte sektörle iş birliği yapılarak programların geliştirildiğini, örneğin güzel sanatlar ve spor liselerinde de benzer uygulamaların hayata geçirildiğini aktardı.

Atölye ve Laboratuvarların Yeniden Düzenlenmesi

Meslek liselerindeki atölye ve laboratuvar imkanlarının güncellenmesi gerektiğine dikkat çeken Tekin, bu yılki bütçede yaklaşık 8,5 milyar lira ayrıldığını ve tüm atölye ile laboratuvarların sürece uygun şekilde yeniden düzenleneceğini söyledi. Ayrıca ders kitaplarının arka kapaklarında SSB'nin ürünlerine yer verilerek öğrencilerin sektöre daha aşina olmalarının sağlandığını belirtti.

Pilot Çalışma ve Protokolün Kapsamı

MEB ve SSB arasında imzalanan protokol, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının desteklenmesini ve stratejik sektörlerle entegre hale getirilmesini amaçlayan kapsamlı bir "eğitim-sektör entegrasyon modeli" içeriyor.

ve arasında imzalanan protokol, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının desteklenmesini ve stratejik sektörlerle entegre hale getirilmesini amaçlayan kapsamlı bir içeriyor. Protokol ile savunma sanayine yönelik nitelikli iş gücü yetiştirilmesi, "ELMAS Programı" ile öğrencilerin teknik yetkinliklerinin artırılması, milli teknolojik üretim kapasitesine katkı sunacak insan kaynağının oluşturulması ve okulların altyapısının sektörle iş birliği içinde geliştirilmesi hedefleniyor.

ile öğrencilerin teknik yetkinliklerinin artırılması, milli teknolojik üretim kapasitesine katkı sunacak insan kaynağının oluşturulması ve okulların altyapısının sektörle iş birliği içinde geliştirilmesi hedefleniyor. Pilot çalışma; Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa ve Tekirdağ olmak üzere toplamda 13 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde uygulanacak.

Programın Detayları

Programda SSB Başkanı Haluk Görgün ve Savunma Sanayii Akademisi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş da konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından Bakan Tekin ve Görgün hazırlanan protokolü imzaladı.



