Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,2430 39,2440 39,1930 39,1940 Avro 44,4700 44,4710 44,8900 44,8910 Sterlin 52,8400 52,8500 53,1400 53,1600 İsviçre frangı 47,6400 47,6500 48,0400 48,0600 ANKARA ABD doları 39,2130 39,2930 39,1630 39,2430 Avro 44,4300 44,5100 44,8500 44,9300 Sterlin 52,7800 52,9900 53,0800 53,2900