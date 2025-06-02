Muğla'da çıkan iki orman yangını söndürüldü

Datça ilçesi Aktur mevkisi ile Ula ilçesi Yeşilçam mevkisindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

İhbar üzerine her iki bölgeye de Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.