Muğla'da çıkan iki orman yangını söndürüldü
Muğla'da çıkan iki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 20:32, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 20:33
Datça ilçesi Aktur mevkisi ile Ula ilçesi Yeşilçam mevkisindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.
İhbar üzerine her iki bölgeye de Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.