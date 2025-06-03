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Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular, 10 Haziranda başlıyor, İşte Kontenjanlar ve takvim

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile müsiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınavı puanına göre öğrenci alınmasına ilişkin usul ve esasları içeren başvuru kılavuzuna göre yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular, 10-23 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adayların yetenek sınavı giriş tarihleri ise 26 Haziran 2025'te ilan edilecek. Yetenek sınavlarının yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi 27 Haziran-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 18:00, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 09:19
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Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular, 10 Haziranda başlıyor, İşte Kontenjanlar ve takvim

Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeleri 11 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek. Asıl listeden kazanan adayların kesin kayıtları, 12-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar 18 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kontenjanlar için 18-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercihler alınacak, boş kontenjanlara yerleştirme sonuçları ise 25 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Ek yerleştirme sürecinde kayıt hakkı kazananların işlemleri, 25-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.

İşte takvim;

Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzunu 2025 bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okul Bilgileri ve Kontenjanlarını Öğrenmek İçin tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

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