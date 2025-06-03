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3 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları

3 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 00:01, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 00:02
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3 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nce (ILO) düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere gittiği Cenevre'de Suriye Geçiş Hükümeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawad ve ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo ile ayrı ayrı görüşecek, Filistin Çalışma Bakanı Enas Attarı ile bir araya gelecek ve Mutabakat Zaptı İmza Töreni ile HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından düzenlenen Filistin'e Destek Gösterisi'ne katılacak.

(Cenevre)

2- TBMM'den

- Genel Kurul, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimini gerçekleştirecek.

- DEM Parti TBMM Grup Toplantısı yapılacak.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Gıda Güvenirliği Etkinliği'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'nün Bakanlar Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Paris)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaşım modlarında Kurban Bayramı tedbirlerine yönelik basın açıklaması yapacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında Yunanistan'a konuk olacak.

(Girit/20.00)

2- 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (AGS) tarafından Crowne Plaza Otel Ankara'da sarı-kırmızılı kulüp yöneticilerinin de katılımıyla "25. Şampiyonluk Gecesi" düzenlenecek.

(Ankara/19.05)

3- Türkiye Bisiklet Federasyonu, "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" etkinliği olarak profesyonel sporcuların da katılımıyla Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu'nda öğrencilere bisiklet dersi verecek.

(İstanbul/09.00)

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