Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

MADDE 1- 20/12/2017 tarihli ve 30276 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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