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2025 Müzik ve Spor Okulları Başvuruları Başladı: İşte Takvim

Güzel sanatlar müzik ilkokulları ve ortaokulları ile Spor ortaokullarına başvurular başladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 16:00, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 16:11
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2025 Müzik ve Spor Okulları Başvuruları Başladı: İşte Takvim

Güzel sanatlar müzik ilkokulları ve ortaokulları, öğrencilerin akademik gelişimleri ile birlikte, temel müzik becerilerini ve sanatsal bakış açılarını gelenekten geleceğe bütüncül bir anlayışla, Geleneksel Türk Müziği odağında geliştirmeyi temel alan; müzik kültürünü ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edebilme yetisine sahip, seven, anlayan ve aktaran nitelikli bireyler yetiştirme amacıyla kurulan okullardır.

Spor ortaokulları, öğrencilerin ilkokulda kazandıkları temel bilişsel, fiziksel ve sosyal becerilerin üzerine bireyin bütüncül gelişimini destekleyici öğretim planları uygulayan, beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi ve becerileri edinmelerini sağlayan, kendi fiziksel aktivitelerini planlamalarını ve sürdürmelerini amaçlayan, fiziksel okuryazarlık kazandırılarak bir sonraki eğitim kademesine hazırlayan okullardır.

Sürece ilişkin usul ve esasların yer aldığı kılavuza göre, 21 Haziran - 4 Temmuz tarihlerinde "Müzik/Spor Yeteneği Değerlendirme Uygulaması" gerçekleştirilecek. Uygulama sonuçları, 9 Temmuz tarihinde ilan edilecek.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 17-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

Başvurular, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi (e-okul.meb.gov.tr) üzerinden başvuruların başladığı tarihte "Sınav ve Nakil İşlemleri" başlığı altında açılacak başvuru ekranından alınıyor.

Adayların seçme ve yerleştirme işlemleri, kılavuzda belirtilen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

İşte takvim;

2025 Müzik-Spor Okulları Başvuru İşlemleri e-Klavuzu için tıklayınız.

2025 Müzik İlkokulu, Müzik Ortaokulu ve Spor Ortaokulları Başvuru İşlemleri için tıklayınız.

Güzel sanatlar müzik ilkokulları/ortaokulları ve spor ortaokullarının yer aldığı il ve ilçeler için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

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