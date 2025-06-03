Yaz Dönemi İle 2025-2026 Eğitim Ve Öğretim Dönemi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Kılavuzu ve İş Takvimi yayınlandı

İşte iş takvimi;

2024-2025 Eğitim Ve Öğretim Yılı Yaz Dönemi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları -Yaz Okulları İle 2025-2026 Eğitim Ve Öğretim Dönemi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları İş Takvimini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR