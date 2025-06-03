Öğretmenler dikkat, e-okula girilecek olan Okul Öncesi Gelişim, Beceri Edinim Raporları kılavuzları yayımlandı

2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren ilkokullarda 1. sınıftan başlayarak öğrencilere karne yerine gelişim raporu verilmesi uygulamasına başlanmıştır.

Okul öncesi eğitim kademesindeki değerlendirme sürecinin ilkokul 1. sınıf ile uyumlu hale getirmek ve sistematik yapıya kavuşmasını sağlamak için öğrenme süreci sonunda çocuğa kazandırılması hedeflenen bilgi, beceri, kazanım ve göstergeleri içeren rubrikler hazırlanmıştır.

Hazırlanan ölçme araçları, e-Okul sistemine entegre edilerek öğretmenlerin kolayca kullanabileceği, ailelere çocukları ile ilgili açık ve anlaşılır değerlendirme ifadelerinin sunulduğu, ailelerin çocuklarına yönelik hazırlanan önerilere ulaşabileceği sade ve anlaşılır bir uygulama ekranı oluşturulmuştur.

Okul yöneticileri tarafından e-Okul sistemi üzerinden okul öncesi öğretmenlerine yetki tanımlaması yapılması gerekmektedir.

Bu işlem;

-anaokulları tarafından e-Okul Modülleri >Yönetici Modülü >Güvenlik Grupları >Grubun Yetkileri>Okul Öncesi Kurum İşlemleri > Gelişim Raporu Girişi

-bünyesinde ana sınıfı bulunan ilkokul ve ortaokullar ile bünyesinde uygulama sınıfı bulunan ortaöğretim kurumları tarafından e-Okul Modülleri >Yönetici Modülü >Güvenlik Grupları >Grubun Yetkileri >Okul Öncesi Kurum İşlemleri > Beceri Edinim Raporu Girişi

adımları izlenerek gerçekleştirilmelidir.

Bu kapsamda; e-Okul sistemindeki iş ve işlemlere yönelik Ek-1 "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi Eğitim Beceri Edinim Raporu (Ana Sınıfı/Uygulama Sınıfı) Öğretmen Bilgilendirme Kılavuzu" İle Ek-2 "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi Eğitim Gelişim Raporu (Anaokulu) Öğretmen Bilgilendirme Kılavuzu" hazırlanmıştır.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi Eğitim Beceri Edinim Raporu (Ana Sınıfı/Uygulama Sınıfı) Öğretmen Bilgilendirme Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi Eğitim Gelişim Raporu (Anaokulu) Öğretmen Bilgilendirme Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR