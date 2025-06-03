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İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturmasında 38 Şüpheli Adliyede

İstanbul'da yürütülen dört ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 07:32, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 10:49
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İstanbul merkezli dört ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şubesindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dört ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında 31 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu toplam 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

  • Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden daha sonra 5 zanlı daha yakalandı.
  • 3'ünün cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlendi.
  • Ekiplerin firari durumdaki zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

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