90 Şüpheliye Suçtan Soruşturma: 4,4 Milyar TL'lik Vurgun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dolandırıcı, tefeci ve uyuşturucu satıcısı 11 ayrı organize suç örgütüne karşı yapılan operasyonlarda 90 şüpheli yakalandı. Bu operasyonlar, ülkemizin farklı illerinde gerçekleştirildi ve suç örgütlerinin liderleri ile birlikte birçok şüpheli gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlarda, suç örgütlerinin faaliyetleri ve yöntemleri detaylı şekilde ortaya çıkarıldı. Ayrıca, ele geçirilen materyaller ve suç unsurlarıyla ilgili önemli bulgular elde edildi. Bu kapsamda, organize suç örgütlerine karşı yürütülen mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir.

Operasyonların Gerçekleştirildiği İller ve Elebaşılar

İstanbul: H.K.

H.K. İzmir: E.U.

E.U. Kastamonu: G.A.

G.A. Diyarbakır: M.F.Y.

M.F.Y. Manisa: A.S.

A.S. Tekirdağ: Ö.Ö.

Ö.Ö. Van: C.Ç.

C.Ç. Muğla: M.T.

M.T. Karaman: H.B.

H.B. Mersin: A.F.U.

A.F.U. Bitlis: Ö.B.

Operasyonların Detayları

Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, toplamda 4,4 Milyar TL'lik hesap hareketi bulunan 90 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin Tespit Edilen Faaliyetleri

İstanbul'da: Para karşılığında sürücü kurslarındaki kursiyerlerin yerine ehliyet sınavlarına başka şahısların girmesini sağlamak.

Para karşılığında sürücü kurslarındaki kursiyerlerin yerine ehliyet sınavlarına başka şahısların girmesini sağlamak. Muğla'da: Sosyal medya üzerinden sahte borsa uygulamalarına yönlendirerek yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapmak ve sahte paravan şirketler kurmak.

Sosyal medya üzerinden sahte borsa uygulamalarına yönlendirerek yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapmak ve sahte paravan şirketler kurmak. Manisa'da: Alkollü yakalanan sürücülere, kan testi numuneleriyle oynayarak "Limit Altında Ölçüm" raporu düzenlemek.

Alkollü yakalanan sürücülere, kan testi numuneleriyle oynayarak "Limit Altında Ölçüm" raporu düzenlemek. Diyarbakır'da: Uyuşturucu maddeleri kargo paketlerinde gizleyerek örgütlü uyuşturucu ticareti yapmak.

Uyuşturucu maddeleri kargo paketlerinde gizleyerek örgütlü uyuşturucu ticareti yapmak. Kastamonu'da: Sahte lastik ilanlarıyla ürün teslimatı yapmayarak haksız kazanç elde etmek.

Sahte lastik ilanlarıyla ürün teslimatı yapmayarak haksız kazanç elde etmek. İzmir'de: Uyuşturucu madde temin edip satmak.

Uyuşturucu madde temin edip satmak. Karaman, Mersin, Bitlis, Tekirdağ ve Van'da: Ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlara yüksek faizle tefecilik yapmak.

Şüphelilere Yöneltilen Suçlar

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak

Resmi Belgede Sahtecilik

Nüfuzunu Kötüye Kullanma

Görevi Kötüye Kullanma

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme

Rüşvet

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık

Uyuşturucu İmal ve Ticareti

Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması

Ele Geçirilenler ve Sonuçlar

Operasyonlar sonucunda; ruhsatsız tabancalar, çok sayıda sahte sürücü belgesi, çek/senet, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi.

Yerlikaya'dan Tebrik ve Kararlılık Mesajı

Tüm valilerimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarını, kahraman jandarmamızı ve MASAK çalışanlarını tebrik ediyorum.

Organize suç örgütlerine yönelik yürütülen mücadele ve operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.