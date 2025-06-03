Çorum'da Polisten Kaçan Sürücüye 50 Bin Lira Ceza

Çorum'da polis ekiplerinden kaçan bir sürücüye 50 bin lira ceza uygulandı ve ehliyetine 7 yıl el konuldu. Olay, Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka Sokak'ta meydana geldi. Polisin "dur" ihtarına uymayan 19 ADN 036 plakalı otomobilin sürücüsü C.A., Karşıyaka 4. Sokak'ta aracını terk ederek uzaklaşmaya çalıştı ancak ekipler tarafından yakalandı. Sürücü, araçla ilgisinin olmadığını iddia etti fakat polis ekipleri, üst aramasında pantolonunun kemer kısmına saklanmış kontak anahtarını buldu. Alkometreye üflemeyen sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı. Sürücünün daha önce 2 yıl alınan ehliyetine 5 yıl daha el konuldu. Polis ekipleri, otomobilde yaptıkları incelemenin ardından C.A.'yı işlemleri için polis amirliğine götürdü.

Olayın Detayları

Polisin "dur" ihtarına uymama

Araçtan kaçma ve yakalanma

Kontak anahtarının bulunması

Alkometreye üflememe

50 bin lira ceza

Ehliyete 7 yıl el konulması

Polis amirliğine sevk edilme

Uygulanan Cezalar