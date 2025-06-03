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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Rekor Miktarda Uyuşturucu Yakalandı

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kg metamfetamin ele geçirildi. Operasyonun detayları ve piyasa değeri açıklandı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 08:47, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 08:48
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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Rekor Miktarda Uyuşturucu Yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, tek seferde kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bu operasyon, Türkiye'nin kaçakçılıkla mücadelesinde önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Operasyonun Detayları

"Türkiye Yüzyılı'nı Ticaretin Yüzyılı yapma" vizyonuyla hareket eden Ticaret Bakanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında hem beşeri hem de teknik kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor. Uzmanlaşmış personel ve gelişmiş risk analiz sistemleriyle yürütülen hedefleme çalışmaları sonucunda, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir araçta yapılan aramada, kömür yükünün arasına emdirilmiş vaziyette 1 ton 870 kilogram metamfetamin bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 5 milyar 609 milyon Türk Lirası olduğu tespit edildi.

Soruşturma ve Yasal Süreç

Olayla ilgili olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Tarihi Rekorlar ve Engelleme Verileri

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin 2025 yılı boyunca yürüttüğü başarılı çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticaretine yönelik engelleme verilerinde tarihi bir rekor kırıldığı vurgulandı.

  • Haziran ayında ulaşılan seviyeyle birlikte, Gürbulak'ta gerçekleştirilen son yakalamayla toplamda 17 ton 144 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
  • Ele geçirilen uyuşturucuların toplam piyasa değeri 19 milyar 911 milyon 394 bin 573 Türk Lirası olarak kaydedildi.
  • Bu rakamlar, bir önceki döneme göre %234'lük bir artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Mücadele Kararlılığı

Ticaret Bakanlığı'nın, yasa dışı ticaret süreçlerine ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesi kararlılıkla devam edecek.

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