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Bu İlana İlgili Mezunları Başvuramıyor!

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından ilan edilen araştırma görevlisi kadrosuna ilgili bölüm mezunlarının başvuru yapması engellendi!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 00:10, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 10:38
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Bu İlana İlgili Mezunları Başvuramıyor!

Memurlar.net olarak devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına, ilgili bölüm mezunlarının kendi bölümleriyle ilgili duyurulan alımlara başvuru yapmasını oldukça önemsiyoruz.

Tasarruf tedbirlerinden dolayı oldukça sınırlı düzeyde ilan edilen akademik ilanlarda, kurumların bu hassasiyeti taşımaması, adaylarda oldukça büyük tepkilere yol açmaktadır.

Bu bakımdan, Resmi Gazete vasıtasıyla takip edebildiğimiz alımlardaki çeşitli hataları bu mecra yoluyla gündem etmeye devam edeceğiz.

Bu doğrultuda, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından 2 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de çok sayıda öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosu ilan edilmiş olup, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda; "İktisat lisans mezunu olmak, İktisat alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak." şartı aranmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümlerinde İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi farklı alanlardan mezun kişilerin istihdam edilmesinde hiçbir sorun bulunmamaktadır. Ancak, rekabeti artırmak amacıyla kadronun ilan edildiği bölüm mezunlarına başvuru şansı verilmemesi son derece üzücüdür.

Mezun olduğu bölümün araştırma görevlisi kadrosuna başvuramayan kişi neden bu alanda lisansüstü eğitimine devam etsin? Neden ALES ve yabancı dil sınavlarına hazırlansın?

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünün bu sorularımıza cevapları varsa beklediğimizi buradan duyurmak isteriz. Yoksa, Resmi Gazete'de düzeltme yapmak suretiyle ilgili ilana "Uluslararası Ticaret ve Lojistik" bölümünün eklenmesini ilgili mezunlar adına talep ederiz.

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