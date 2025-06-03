Trakya'da 29 Düzensiz Göçmen Güvenlik Güçlerince Yakalandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda giren toplamda 29 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçlerinin kent genelinde gerçekleştirdiği kontrollerde, farklı ilçelerde tespit edilen göçmenler, ilgili işlemlerinin tamamlanmasının ardından yetkili kurumlara teslim edildi. Bu operasyonlar, bölgede düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olarak öne çıkıyor.

Edirne'de Yakalanan Göçmenler

Edirne'de güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 17 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde Yakalanan Göçmenler

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Tekirdağ'da Yakalanan Göçmenler

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Ergene ilçesi kara yolunda hafif ticari araç durduruldu ve araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Edirne: 17 göçmen

17 göçmen Kırklareli: 7 göçmen

7 göçmen Tekirdağ: 5 göçmen

Bölgede düzensiz göçle mücadele çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir.



