Sulama Altyapısına 1 Milyar Avro Üzeri Dünya Bankası Desteği
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sulama altyapısının modernizasyonu için Dünya Bankası'ndan sağlanan finansmanın 1 milyar avroyu aştığını açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 09:42, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 09:43
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sulama altyapısının modernizasyonu için Dünya Bankası'ndan sağladığımız finansman 1 milyar avroyu aştı" dedi. Bakan Şimşek, enerji gibi alanlarda uygulanan arz yönlü tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tarım sektöründeki potansiyeli değerlendirmek, gıda arz güvenliğini güçlendirmek ve fiyat istikrarına katkı sağlamak amacıyla sulamada kamu altyapı yatırımlarını önceliklendirdiklerini belirtti. Ayrıca, dezenflasyon sürecini yalnızca talep yönlü politikalarla değil; gıda, konut ve enerji gibi alanlarda uygulanan arz yönlü tedbirlerle de desteklediklerini vurguladı.
Arz Yönlü Tedbirler ve Finansman Desteği
- 1 milyar avroyu aşan Dünya Bankası finansmanı ile sulama altyapısının modernizasyonu sağlanıyor.
- Kamu altyapı yatırımları, tarım sektöründe potansiyelin değerlendirilmesi ve gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi için önceliklendiriliyor.
- Dezenflasyon süreci, sadece talep yönlü politikalarla değil; aynı zamanda gıda, konut ve enerji gibi alanlarda uygulanan arz yönlü tedbirlerle destekleniyor.