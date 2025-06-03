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Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı

Türkiye otomobil pazarında en çok satan markalar, segmentler ve gövde tipleri ODMD verileriyle açıklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 12:45, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 12:18
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Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı

Türkiye'de en çok satan otomobil markası ve en çok tercih edilen segment ile gövde tipi, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıkladığı Mayıs 2025 verileriyle netleşti. Renault, hem Mayıs ayında hem de 2025'in ilk beş ayında liderliğini korudu. Otomobil satışları, 2025'in ilk beş aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 394.327 adet oldu. Mayıs ayında ise satışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artışla 85.123 olarak kaydedildi. Son on yılın mayıs ayı ortalamasına göre ise otomobil pazarı yüzde 48,2 büyüdü.

Segment ve Gövde Tipi Tercihleri

Segmentlere göre bakıldığında, yılın ilk beş ayında otomobil pazarının yüzde 88,1'ini düşük vergi oranlarına sahip A, B ve C segmentleri oluşturdu.

C segmenti yüzde 54,5 pay ve 214.825 adet satışla öne çıktı.

B segmenti ise 103.339 adet satışla pazarın yüzde 26,2'sini aldı.

Gövde Tipinde Lider SUV

Ocak-Mayıs 2025 döneminde en çok tercih edilen gövde tipi SUV oldu. SUV'lar yüzde 61,7'lik pazar payı ile 243.122 adet satışa ulaştı. Sedan gövdeler yüzde 22,3 pay ve 88.006 adet, hatchback otomobiller ise yüzde 15 pay ve 59.238 adet sattı.

En Çok Satan Otomobil Markaları (Mayıs 2025 ve Ocak-Mayıs 2025)

  • Renault: Mayıs: 8.344 adet / Ocak-Mayıs: 45.244 adet
  • Toyota: Mayıs: 4.636 adet / Ocak-Mayıs: 31.813 adet
  • Volkswagen: Mayıs: 6.671 adet / Ocak-Mayıs: 27.916 adet
  • Fiat: Mayıs: 6.164 adet / Ocak-Mayıs: 27.611 adet
  • Hyundai: Mayıs: 5.388 adet / Ocak-Mayıs: 25.837 adet
  • Peugeot: Mayıs: 4.381 adet / Ocak-Mayıs: 24.802 adet
  • BYD: Mayıs: 5.036 adet / Ocak-Mayıs: 18.644 adet (Mayısta dikkat çekici sıçrayış)
  • Opel: Mayıs: 3.667 adet / Ocak-Mayıs: 17.143 adet
  • Skoda: Mayıs: 3.792 adet / Ocak-Mayıs: 15.669 adet
  • BMW: Mayıs: 2.632 adet / Ocak-Mayıs: 14.029 adet
  • Togg: Mayıs: 3.678 adet / Ocak-Mayıs: 14.003 adet
  • Citroen: Mayıs: 3.941 adet / Ocak-Mayıs: 14.092 adet
  • Chery: Mayıs: 2.907 adet / Ocak-Mayıs: 12.539 adet
  • Mercedes: Mayıs: 2.254 adet / Ocak-Mayıs: 11.924 adet
  • Ford: Mayıs: 2.103 adet / Ocak-Mayıs: 11.206 adet
  • Kia: Mayıs: 2.200 adet / Ocak-Mayıs: 10.889 adet
  • Dacia: Mayıs: 2.183 adet / Ocak-Mayıs: 9.435 adet
  • Nissan: Mayıs: 2.508 adet / Ocak-Mayıs: 9.475 adet
  • Audi: Mayıs: 2.404 adet / Ocak-Mayıs: 9.171 adet
  • Tesla: Mayıs: 1.545 adet (Ocak-Mayıs verisi yok)
  • Honda: Mayıs verisi yok / Ocak-Mayıs: 5.313 adet

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