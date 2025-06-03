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Osman Kaya'dan Memur Maaşları ve Ek Zam Çağrısı

Kamu Birliği Konfederasyonu Başkanı Osman Kaya, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrası memurların ekonomik sıkıntılarını gündeme taşıdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 10:11, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 10:14
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Osman Kaya'dan Memur Maaşları ve Ek Zam Çağrısı

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileri sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, aylık enflasyon %1,53, yıllık enflasyon ise %35,41 olarak gerçekleşti. Bu veriler, sabit gelirli milyonlarca kamu çalışanının alım gücündeki erimeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Kaya, memur maaşlarının enflasyon karşısında her geçen gün eridiğine dikkat çekerek, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kamu çalışanlarının ekonomik açıdan ciddi bir çıkmazda olduğunu belirtti.

Enflasyonun Kamu Çalışanlarına Etkisi

Osman Kaya, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TÜİK'in resmi verileri ortadadır. Aylık enflasyon %1,53, yıllık %35,41 olarak açıklanmış olsa da kamu çalışanlarının mutfağındaki yangın bu oranların çok üzerindedir. Memur maaşları, temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak hale gelmiştir. Bu şartlarda kamu emekçisi bayrama buruk girmektedir. Kimisi memleketine gidemiyor, kimisi kurban kesemiyor. Hatta bazı aileler çocuklarının bayramlıklarını dahi alamıyor. Bu durum kabul edilemez.

"Ek Zam ve Bayram İkramiyesi Talebi"

Genel Başkan Osman Kaya, kamu çalışanlarına yönelik ek zam yapılmasının ve Kurban Bayramı öncesi bir defaya mahsus bayram ikramiyesi verilmesinin artık bir lütuf değil, zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

  • Kamu çalışanlarının sabrı tükenmiştir.
  • Hükümetin bir an önce somut adımlar atması gerekmektedir.
  • Refah payı dahil olmak üzere adil bir ek zam kararı alınmalıdır.
  • Kurban Bayramı'ndan önce tüm memurlara ikramiye ödemesi yapılmalıdır.

Kamu Emekçisinin Talepleri

Osman Kaya, açıklamasının sonunda hükümete şu çağrıda bulundu:

"Kamu çalışanı sadaka değil, hakkını istemektedir. Enflasyon karşısında ezilen memurun, insanca yaşam talebi görmezden gelinemez. Kamu Birliği Konfederasyonu olarak bu taleplerin takipçisi olacağımızı, kamu emekçisinin sesi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Ek zam şart, bayram ikramiyesi şart; kamu çalışanı artık söz değil, icraat beklemektedir."

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