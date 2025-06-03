Mersin'de Aranan 89 Zanlıya Şafak Operasyonu Düzenlendi
Mersin'de Asayiş Şubesi ekipleri tarafından sabah saatlerinde 54 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık ve tehdit gibi suçlardan aranan toplam 89 zanlı gözaltına alındı. Operasyonun tüm aşamaları polis kamerası ile kaydedildi ve zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 10:30, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 10:31
Mersin'de Şafak Operasyonu: 89 Zanlı GözaltındaMersin'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 89 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "tehdit" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında arama kaydı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonun Detayları
- Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak 54 adrese baskın düzenlendi.
- 89 zanlı gözaltına alındı.
- Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Operasyon, polis kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntü Detayları
- Ekiplerin operasyona çıkışı (dron görüntüsü)
- Adreslere düzenlenen baskın anları
- Zanlıların yakalanma ve emniyetten çıkarılış anları