Mersin'de Aranan 89 Zanlıya Şafak Operasyonu Düzenlendi

Mersin'de Şafak Operasyonu: 89 Zanlı Gözaltında Mersin'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 89 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "yaralama" , "hırsızlık" , "dolandırıcılık" , "tehdit" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında arama kaydı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

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