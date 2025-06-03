TUS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 21-27 Mayıs'ta tercihleri alınan 2025-TUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

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