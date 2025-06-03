TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 11:01, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 11:02
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 21-27 Mayıs'ta tercihleri alınan 2025-TUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.