Bayram Yolculuğu Faciayla Sonuçlandı: Bakır Ailesi Dereye Uçtu

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, bayram için memleketlerine gitmek üzere yola çıkan Barış Bakır, eşi Gülnaz Bakır ve çocukları Selahattin Bakır, otomobilin dereye uçması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Karayazı ilçesine bağlı kırsal Çelikli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinden Van'a gitmekte olan Barış Bakır, gece saatlerinde aracının kontrolünü kaybederek yol kenarındaki dereye uçtu. Sabah saatlerinde bölgeye hayvan otlatmak için giden köylüler, derede ters duran aracı ve içinde bir kişiyi fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Jandarma ekipleri, araç içinde Barış Bakır 'ı buldu.

'ı buldu. Çevrede yapılan aramada yaklaşık iki kilometre uzaklıkta eşi Gülnaz Bakır ile çocukları Selahattin Bakır 'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

uzaklıkta eşi ile çocukları 'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Bakır ailesinin, Balıkesir'in Edremit ilçesinden bayram tatili için memleketleri Van'a gitmekte olduğu öğrenildi.

Köylülerin İhbarı

Bölgedeki köylüler, sabah saatlerinde hayvan otlatırken dereye uçmuş aracı fark etti ve hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kazada hayatını kaybeden aile üyelerine ulaştı.