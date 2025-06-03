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Önder Kahveci'den Memur Maaşlarına Ek Zam Çağrısı

Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte memurların alım gücü düştü. Türkiye Kamu-Sen, hükümete ek zam ve refah payı artışı çağrısı yaptı. Detaylar haberimizde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 10:09, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 11:28
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Önder Kahveci'den Memur Maaşlarına Ek Zam Çağrısı

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Kahveci,Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Mayıs ayında enflasyon yüzde 1,53 artmış ve Aralık ayından bu yana toplam enflasyon yüzde 15'i aşmıştır. Bu durum, memurların alım gücünü önemli ölçüde olumsuz etkilemekte ve yaşam standartlarını düşürmektedir. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 artış yapıldığı hesaba katıldığında, enflasyon farkının yüzde 9'u aşmış olması, memur maaşlarında acil bir düzenleme yapılmasını zaruri hale getirmiştir.

Kahveci'nin Açıklamalarından Öne Çıkanlar

  • Türkiye Kamu-Sen olarak, memurların haklarının korunması ve enflasyon karşısında ezdirilmemesi için derhal ek zam ve refah payı artışı talep edilmektedir.
  • Memurların emeğinin karşılığını almasının, hem kamu çalışanlarının refahı hem de toplumun genel huzuru açısından büyük önem taşıdığı vurgulanmıştır.
  • Hükümet, en kısa sürede gerekli adımları atmaya, memurların hak ettiği iyileştirmeleri sağlamaya ve ek zamla birlikte refah payı artışını hayata geçirmeye davet edilmiştir.

Memurlar İçin Acil Düzenleme Çağrısı

Kahveci, memurların alım gücünün korunması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi için hükümetin hızlıca harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Ek zam ve refah payı artışının hayata geçirilmesi, kamu çalışanlarının ekonomik olarak rahatlaması açısından kritik bir adım olarak değerlendirildi.

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