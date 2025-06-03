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Mayısta fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 14,29 ile posta hizmetleri gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 18,81 ile yumurta olarak belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 11:46, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 11:55
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Mayısta fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, posta hizmetlerindeki fiyat artışını, yüzde 11,52 ile çocuk giyim ve yüzde 9,77 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünler izledi.

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 9,03 ile kadın giyim, yüzde 8,92 ile şarküteri ürünleri, yüzde 8,26 ile taze meyveler ve yüzde 7,46 ile makarna çeşitleri yer aldı.

En çok yumurta ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 18,81 ile yumurtada gerçekleşti. Bunu yüzde 18,58 ile taze sebzeler, yüzde 6,7 ile taze balık, yüzde 3,73 ile tavuk eti, yüzde 3,56 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı takip etti.

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