Ali Yalçın: Kamu İşvereni Sorunları Görmeli, Masaya Çözümle Gelmeli

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. 2025 yılı Mayıs ayı enflasyonu %1,53 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon %35,41 ve enflasyon farkı %8,58 olarak gerçekleşti. Kamu görevlilerinin 2025 Temmuz maaş artışının belirlenmesi için geriye sadece bir aylık enflasyon kaldı. Haziran ayı hariç Hakem Kararı ve enflasyon farkıyla artış oranı %14 olarak kayıtlara geçti. Yalnızca 2025 Ocak ayından bu yana enflasyon %15,09 arttı. Gıda ve zorunlu giderlerdeki yükseliş açıklanan rakamlardan daha fazla oldu, hayat pahalılığı arttı ve yaşam zorlaştı.

Refah Payı ve Toplu Sözleşme Talepleri

Memur-Sen'in 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde sunduğu refah payı teklifi, sadece enflasyon telafisi değil, alım gücünü koruma ve iyileştirme çağrısıydı. O gün tekliflerimize imza atılsaydı, bugün kamu görevlilerinin ekonomik refahı çok daha güçlü olacaktı.

8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri

Ağustos ayında 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başlayacak. Bu görüşmelerde sadece geleceğe yönelik artış oranları değil, geçmişin kayıplarını telafi edecek ve piyasa gerçeğini öngörecek bir toplu sözleşmeye ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Gelir dağılımında adaletin sağlanması

Vergi dilimlerinin düzenlenmesi

Enflasyon baskısının son bulması

Toplu sözleşme hükümlerinin sorgusuz uygulanması

Kayıpların telafi edilmesi

Kamu görevlilerinin beklentilerinin karşılanması

Görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki makasın daraltılması

Aile Yılı'na özel eş ve çocuk yardımının artırılması

Bütün bu teklifler kararlılıkla savunulacak. Çünkü kamu görevlilerinin emeği; enflasyonla aşınan, piyasaya göre değişen bir değer değildir.

Sürecin Takibi ve Beklentiler

Tüm taraflar; 7. Toplu Sözleşme görüşmelerinden bugüne gerçekleşen sorunları biliyor ve görüyor. Kamu İşvereni Heyeti ve temsilcileri masayı güçlendirecek, sahanın sorunlarına çözüm üretecek maddelere şimdiden hazırlanmalıdır.