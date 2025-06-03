Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyon Yüzde 20'lere Gerileyebilir

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı
Kurban Kardeşliğe Çağrı
Kurban Kardeşliğe Çağrı
Sponsorlu İçerik
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Ebedi Bayramımız Olacak
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Ebedi Bayramımız Olacak
Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Anayasa Komisyonu İlk Toplantısını Bayram Öncesi Yapacak
Anayasa Komisyonu İlk Toplantısını Bayram Öncesi Yapacak
Cezaevlerinde Kurban Bayramı dolayısıyla açık görüş yapılacak
Cezaevlerinde Kurban Bayramı dolayısıyla açık görüş yapılacak
Vali açıkladı: Rize'de başıboş köpek sorunu bitiyor
Vali açıkladı: Rize'de başıboş köpek sorunu bitiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda Düşüş Sürüyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda Düşüş Sürüyor
Bakan Uraloğlu, bayram tedbirlerini açıkladı
Bakan Uraloğlu, bayram tedbirlerini açıkladı
CHP'nin kurultay soruşturmasında iddianame kabul edildi
CHP'nin kurultay soruşturmasında iddianame kabul edildi
Haziran Kira Zam Oranı Belli Oldu
Haziran Kira Zam Oranı Belli Oldu
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Rekor Miktarda Uyuşturucu Yakalandı
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Rekor Miktarda Uyuşturucu Yakalandı
90 Şüpheliye Suçtan Soruşturma: 4,4 Milyar TL'lik Vurgun
90 Şüpheliye Suçtan Soruşturma: 4,4 Milyar TL'lik Vurgun
TBMM Başkanlığı Seçiminde 5 Aday Yarışıyor
TBMM Başkanlığı Seçiminde 5 Aday Yarışıyor
İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturmasında 38 Şüpheli Adliyede
İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturmasında 38 Şüpheli Adliyede
Bakan Yerlikaya'dan Deprem Sonrası Açıklama: Bir Kayıp, 69 Yaralı
Bakan Yerlikaya'dan Deprem Sonrası Açıklama: Bir Kayıp, 69 Yaralı
Marmaris'te 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Marmaris'te 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Anneler Dikkat! 'Boğma' Riski Nedeniyle O Ürün Yasaklandı
Anneler Dikkat! 'Boğma' Riski Nedeniyle O Ürün Yasaklandı
'Hastanede Tarihi Geçmiş Kit Kullanıldı' İddiasına İnceleme
'Hastanede Tarihi Geçmiş Kit Kullanıldı' İddiasına İnceleme
Edremit Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda 4 tutuklama
Edremit Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda 4 tutuklama
Rektör Özkan: Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağım
Rektör Özkan: Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağım
Beyaz Saray'dan Erdoğan'ın teklifine yanıt: Trump üçlü görüşmeye açık
Beyaz Saray'dan Erdoğan'ın teklifine yanıt: Trump üçlü görüşmeye açık
Başsavcının bulunduğu ambulans, kazaya karıştı: 8 yaralı
Başsavcının bulunduğu ambulans, kazaya karıştı: 8 yaralı
Nur Sena'nın İntiharına Soruşturma: Araştırma Görevlisi Açığa Alındı
Nur Sena'nın İntiharına Soruşturma: Araştırma Görevlisi Açığa Alındı
Erdoğan: Amacım Putin, Zelenski ve Trump'ı konuk etmek
Erdoğan: Amacım Putin, Zelenski ve Trump'ı konuk etmek
Meslek Liseleri Savunma Sanayisiyle Güçlerini Birleştiriyor!
Meslek Liseleri Savunma Sanayisiyle Güçlerini Birleştiriyor!
Kamu İşçileri Teklif Bekliyor: 3 Ay Geçti, Hükümet Hala Sessiz!
Kamu İşçileri Teklif Bekliyor: 3 Ay Geçti, Hükümet Hala Sessiz!
SGK Açıkladı: O Emeklilerin Maaşları Erken Yatacak!
SGK Açıkladı: O Emeklilerin Maaşları Erken Yatacak!
Danıştay karar verdi: Bu ürünlerde iade hakkı yeniden kazanıldı
Danıştay karar verdi: Bu ürünlerde iade hakkı yeniden kazanıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyon Yüzde 20'lere Gerileyebilir

Bakan Bolat, enflasyonun son 12 ayda 40 puandan fazla düştüğünü açıkladı. Ekonomik aktörlerin bu olumlu gelişmelere göre plan yapması gerektiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 13:00, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 13:19
Yazdır
Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyon Yüzde 20'lere Gerileyebilir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonda yıl sonuna doğru yüzde 20'li rakamların ufukta belirdiğini belirterek, istikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomik yapıda, sürdürülebilir, dengeli ve ihracata dayalı büyüme hedefleri doğrultusunda ilerlemenin devam ettiğini vurguladı. Ekonomideki tüm aktörlerin hesaplarını bu olumlu gelişmelere göre yapmaları gerektiğini ifade etti. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Enflasyonda Son Durum

Mayıs ayında enflasyonun aylık yüzde 1,53, yıllık ise yüzde 35,41 ile yaklaşık son 42 ayın en düşük seviyesine gerilediğine dikkat çeken Bolat, böylelikle Mayıs 2024'e kıyasla enflasyonun son 12 ayda 40 puandan fazla düştüğünü belirtti. Geçen yılın ocak-mayıs döneminde aylık enflasyonların ortalamasının yüzde 4,2 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 2,9 olduğunu aktardı.

Enflasyondaki İstikrarlı Düşüş

Son 12 aydır aylık enflasyon hızının bir önceki yıldan daha düşük gerçekleştiğini ve böylece yıllık enflasyonun 12 aydır sürekli ve istikrarlı düşüş içinde seyrettiğini vurgulayan Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • 2024 sonunda yüzde 44,4 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon, bu yılın beşinci ayı itibarıyla yüzde 35,4'e inmiştir.
  • Kayıt edilen bu olumlu gelişme, yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın tahmin patikasına uyumlu şekilde yüzde 20'li oranlara gerileyeceğini göstermektedir.
  • Tüm ekonomik aktörlerin enflasyondaki bu düşüşe göre planlamalarını yapmasıyla dezenflasyon süreci daha da kuvvetlenecek ve finansman maliyetleri ile miktarındaki iyileşmeler de dezenflasyon sürecindeki hıza uyumlu bir şekilde gerçekleşecektir.

Mücadele ve Alınan Tedbirler

Bakanlık olarak uygulanan politikalar ve alınan tedbirlerle dış ticaret ve cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendirmeye ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Bolat, iç ticarette hem vatandaşların fahiş fiyat artışları sonucu mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

Ekonomik Büyüme ve Dezenflasyon Programı

Kurban Bayramı öncesi ihracat rekoru ve 19 çeyrektir devam eden ekonomik büyüme sonrası üçüncü müjdeli haberin de enflasyondaki düşüşle geldiğini vurgulayan Bolat, aylık enflasyonlardaki umut verici gerilemelerin güçlü dezenflasyon programındaki kararlılığı yansıttığını ifade etti. Ekonomik temellerle açıklanamayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edileceğini belirtti.

Enflasyon oranında bu yıl sonuna doğru yüzde 20'li rakamlar ufukta belirmiştir. İstikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomik yapıda, sürdürülebilir, dengeli ve ihracata dayalı büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleme devam etmektedir. Ekonomideki tüm aktörlerin hesaplarını bu olumlu gelişmelere göre yapmaları gerekir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber