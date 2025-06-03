Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Ebedi Bayramımız Olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm vatandaşların bayramını kutladı. Bayramların milli ve manevi dayanışmanın, birlik ve dirlik halinde yaşamanın kutlu dönemleri olduğunu belirten Bahçeli, "Terörsüz Türkiye Türk milletinin ebedi bayramı olacak, istikbale ve istikbalin umut dolu nesline muazzam bir emanet tevdi edilecektir" dedi. Kurban ibadetinin dini ve milli hayatımızda önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Bahçeli, bu ibadetin Hakk'a yakınlık, halka fedakarlık ve garip gurebaya ferahlık anlamına geldiğini ifade etti. Bayramların hakiki anlam ve ruhuna uygun kutlanması halinde, darlık ve dargınlığın etkisinin azalacağını, gönüllerin kavuşmasının sağlanacağını belirtti. İnancımızın ve insani değerlerimizin özünde sabır, sadakat, samimiyet ve sağduyunun önemli olduğunu vurguladı. Sevgi ve saygıyla çevrelenmiş bir hayat planının toplumsal bünyemizi güçlendireceğini söyledi.

Milli Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Bunları hayatın her alanına yaydığımız sürece kalıcı huzur ve barış ortamının tesisine hiçbir iç ve dış odak engel olamayacaktır. Türk milleti iyiliksever, barışsever, haksever, hayırsever, konuksever ve vatansever özellikleriyle dünyada hayranlık uyandırmaktadır. Bu nedenle hain kıskaçların ve husumete kadar varan kıskançlıkların hedefi olmaktadır. Bundan sonra da muhtemel olumsuz operasyonların etkisinde herhangi bir erime olmayacaktır. Milli birlik ve beraberlik hisarımızı sağlam tuttukça, iç huzur ve kardeşlik ortamını savundukça şer operasyonların etkisinden bahsetmek imkansızlaşacaktır.

Terörsüz Türkiye Süreci

"Terörsüz Türkiye" sürecinin tarihi bir kazanım olacağını belirten Bahçeli, Türkiye'nin yeni bir yüzyılın kulvarında iddia ve iradeyle ilerlediğini söyledi. Bu ilerleyişin başarısı milletimizin ortak çabasına bağlıdır. Her insanımızın her günü bayram olarak yaşaması insan haysiyetinin gereğidir. Bayramlar barışmanın, bağışlamanın, kalıcı anlayış ve ahlaki bağlanmanın dönemleridir. Birlik ve dirlik kaynağı olan bayramlar, dayanışma ve yardımlaşma vesilesidir. Terörsüz Türkiye Türk milletinin ebedi bayramı olacak, umut dolu nesle muazzam bir emanet bırakılacaktır.

Milli Kader ve Sorumluluklar

Milli kaderimizin sevk ve idaresi başkent Ankara'dan, Cumhuriyet'in kurucu ilkeleriyle sağlanacaktır. Ülkemizin yakaladığı fırsat kaçırılmamalıdır. Herkesin hanesine tarihi sorumluluklar düşmektedir. Açık ve şeffaf biçimde ülkemize sahip çıkılmalıdır. Bayram ruhunun kökleşmesiyle Türkiye bayram yerine dönecek, sivil ve demokratik siyaset derinlik kazanacaktır. Türk milleti büyük bir ailedir; bu ailenin hiçbir mensubu ötekileştirilmemiştir.

Kardeşlik Hukuku ve Dayanışma

Kanlı ve kanunsuz hedeflerin ortadan kalkmasıyla yeni yüzyılın gücü Türkiye olacaktır.

Bayram günlerinde yardımlaşma ve dayanışmanın artması milli görevdir.

Bölünmemizi bekleyenlere karşı milli hissiyatla karşı durulmalıdır.

Kardeşlik hukukuna kurulan komploların etkisiz kalması için başka seçenek yoktur.

Bayram Mesajı ve Temenniler

Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Bahçeli, herkese sağlık, saadet ve selamet dolu yıllar diledi. Müslüman aleminin huzur, refah, adalet ve güvenliğe ulaşmasını temenni etti. Türk-İslam coğrafyasındaki kardeşlerinin bayramını tebrik etti. Haç farizasını yerine getirenlerin ibadetlerinin kabul olmasını diledi. Bayram tatilinde yola çıkan vatandaşların trafik kurallarına uymalarını önemli bulduğunu belirtti. Kurban bayramımız mübarek olsun dedi.