Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bayramda İstanbul'da olacak ve teşkilatla bayramlaşacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramı İzmir ve ardından Aydın'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise İstanbul'da karşılayacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Hac vazifesi için Kurban Bayramı süresince Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerinde bulunacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bayramın ikinci gününde Adana İl Örgütünde bayramlaşmaya katılacak, diğer günleri memleketi Hatay'da geçirecek. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ise bayramda memleketi Kars'ta olacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bayramın birinci gününü İstanbul'da diğer günlerini ise Manisa'da ailesiyle geçirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı İstanbul'da karşılayacak ve ailesiyle geçirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise bayramda Ankara'da olacak.

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