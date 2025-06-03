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Ege Denizi'nde 5,0 Şiddetinde Yeni Deprem Meydana Geldi

AFAD'ın açıklamasına göre, Marmaris açıklarında gece saatlerinde 5,8 büyüklüğünde deprem yaşandıktan sonra Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında 5,0 şiddetinde yeni bir sarsıntı meydana geldi. Depremler Muğla ve Aydın'da paniğe yol açtı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 14:37, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 15:48
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Ege Denizi'nde 5,0 Şiddetinde Yeni Deprem Meydana Geldi

Dün gece Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Ege Denizi yine sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamada, sarsıntının büyüklüğü 5,0 olarak belirtildi. Bu depremler, bölgedeki vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı ve özellikle Muğla ile Aydın illerinde panik yaşanmasına neden oldu. Depremlerin ardından herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, vatandaşları artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ege Denizi'nde Deprem Detayları

  • Gece saat 02.17'de Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Sarsıntı Muğla ve Aydın'da panik yarattı.
  • Saat 14.26'da Ege Denizi'nde, Girit Adası yakınlarında 5,0 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
  • Sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Vatandaşlara Uyarılar

Yetkililer, bölgede artçı sarsıntıların devam edebileceğini belirterek, vatandaşların güvenlik önlemlerini almalarını ve resmi açıklamaları takip etmelerini tavsiye etti.

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