Yerli ve Milli Robotik Kol, 42 Rakibi Geride Bırakarak Şampiyon!

Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi danışman öğretmen ve öğrencileri, tasarladıkları endüstriyel robotik kol ile 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda birinci oldu. Bu başarı, okulun teknoloji ve mühendislik alanındaki yetkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yarışmada, rastgele renklerde dizilmiş olan küpleri alıp uygun yerlere bırakma görevi verildi ve 42 katılımcı arasında en iyi derece elde edildi.

Yarışma Detayları ve Başarı Hikayesi

Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Danışman Öğretmen Hasan Öner ile öğrenciler Kerem Köse ve Yunus Emre Ünal tarafından geliştirilen endüstriyel robotik kol, verilen görevi en hızlı ve doğru şekilde tamamlayarak birinciliğe ulaştı.

Projenin Özellikleri

Endüstriyel kolun üretimi, işlemesi, tasarımı ve kodlaması tamamen ekibe ait.

Öğrenciler, gördükleri derslerde kullandıkları yazılımlarla projeyi geliştirdi.

Okulun kendi imkanları ve 3 boyutlu yazıcı kullanıldı.

kullanıldı. Yerli ve milli olarak üretildi.

Danışman Öğretmen Hasan Öner, "Endüstriyel kolun üretimi, işlemesi, tasarımı, kodlaması tamamen bize aittir. Öğrencileri gördükleri derslerde kullandıkları yazılımlarla yapıldı. Okulun kendi imkanları kullanıldı. 3 boyutlu yazıcı kullanıldı. Yerli ve milli olarak üretildi" diyerek projenin özgünlüğünü ve yerli imkanlarla geliştirildiğini vurguladı.



