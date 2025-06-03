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Eski CHP Milletvekili Erdoğdu'nun savcılık ifadesine ortaya çıktı

İstanbul'da belediyelere yönelik yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Erdoğdu ifadesinde, "İBB Saraçhane binasında Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ın bulunduğu yerde elinde para dolu çanta ile gidip, Keleş'e 1 milyon 200 bin Amerikan Doları teslim ettiğim iddiası gerçek değildir. Yıldız ile aramda husumet vardır, onu 2 defa Ekrem İmamoğlu'na şikayet etmiştim. Bu konularda Keleş ile irtibatım yoktur" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 16:58, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 16:58
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Eski CHP Milletvekili Erdoğdu'nun savcılık ifadesine ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma, geçtiğimiz günlerde itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik yürütülen soruşturma, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün 2019'da 29 Ekim kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yaptığı alım hakkında ihbar üzerine başlatılan soruşturma ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bazı şüphelilerin Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili çeşitli iddialarda bulunmaları üzerine başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 36 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Şüphelilerin Savcılıkta ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"Yıldız ile aramda husumet vardır, onu 2 defa Ekrem İmamoğlu'na şikayet etmiştim"

Öte yandan şüpheliler arasında yer alan Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun savcılık ifadesine ulaşıldı. Erdoğdu ifadesinde, 2011-2023 yılları arasında CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendiğini belirterek, "Vega Heroko isimli firma ile herhangi bir bağlantım yoktur. Bu firmanın birden fazla sahibi bulunmaktadır. Firmada yönetici olan ismini hatırlamadığım mühendis bir şahıs bana ulaştı. O dönem CHP'nin ekonomi ve iş dünyasından sorumlu olan vekil ve genel başkan yardımcısıydım. Sorgu sırasında bana okunan Ertan Yıldız'ın ifadesine kesinlikle katılmıyorum. Benim Vega Heroko isimli firmanın sözleşmesinde yapılacak olan tadilat talebi hususunda firma yetkilileri ile görüşüp, akabinde iddia edildiği gibi firmanın 1 milyon dolar bağış yapacağı ve bu konuda benim aracılık yaptığım yönündeki iddialar iftiradır. İBB Saraçhane binasında Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ın bulunduğu yerde elinde para dolu çanta ile gidip, Keleş'e 1 milyon 200 bin Amerikan Doları teslim ettiğim iddiası gerçek değildir. Yıldız ile aramda husumet vardır, onu 2 defa Ekrem İmamoğlu'na şikayet etmiştim. Bu konularda Keleş ile irtibatım yoktur" diye konuştu.

"Para dolu çanta ile İBB binasına gidip, parayı verdiğim iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır"

İfadesinin devamında Vega Heroko isimli firma ile İBB arasında yapılan sözleşmeye de değinen Erdoğdu, "Vega Heroko'nun Şile taraflarında bulunan tesisine bir kere ziyarete gitmiştim. Hatırladığım kadarıyla 2022 yılında firma benimle iletişime geçerek, CHP Genel Merkezi'ndeki ofisime geldiler ve haksızlığa uğrayıp, zarar ettiklerini söylediler. Çok yatırım yapan bu firmanın güvenilir insanlardan oluştuğunu düşündüğüm için dönemin İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay'a konuyu aktarmıştım. Benim bu şirket ile İBB arasında yapılan sözleşmede herhangi bir nakdi ilişkim olmamıştır. Yalnızca bahsetmiş olduğum şekilde görevim ve kamu yararı gereği tarafların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlamıştım. Haftanın iki günü İBB Binasına, İmamoğlu'nu ya da genel sekreteri ziyarete giderim. Bu nedenle bu kişilerle ortak baz vermem normaldir. Elimde para dolu çanta ile İBB binasına gidip, parayı Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'a verdiğim iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu hususa ilişkin kamera görüntülerini talep ederim. Soruşturmada herhangi bir yan delil yoktur. Sadece Ertan Yıldız'ın iftirası mevcuttur. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

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