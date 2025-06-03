Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı
Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı
Kurban Kardeşliğe Çağrı
Kurban Kardeşliğe Çağrı
Sponsorlu İçerik
Meclis Başkanı seçimi ikinci tura kaldı
Meclis Başkanı seçimi ikinci tura kaldı
Özel'in 'Akaryakıt İstasyonları' İddialarına Bakanlıktan Yanıt
Özel'in 'Akaryakıt İstasyonları' İddialarına Bakanlıktan Yanıt
MEB'den İstanbul'daki Liseye LGBT Soruşturması
MEB'den İstanbul'daki Liseye LGBT Soruşturması
Uzmanı açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Trabzon şiddetli yağış: 1 kişi kayıp
Trabzon şiddetli yağış: 1 kişi kayıp
Gıdada karekod uygulaması 28 Temmuz'da başlıyor
Gıdada karekod uygulaması 28 Temmuz'da başlıyor
2025 Müzik ve Spor Okulları Başvuruları Başladı: İşte Takvim
2025 Müzik ve Spor Okulları Başvuruları Başladı: İşte Takvim
Marmaray'daki darp olayında ağlatılan kadının ifadesi ortaya çıktı
Marmaray'daki darp olayında ağlatılan kadının ifadesi ortaya çıktı
Mayısta fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Mayısta fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Ege Denizi'nde 5,0 Şiddetinde Yeni Deprem Meydana Geldi
Ege Denizi'nde 5,0 Şiddetinde Yeni Deprem Meydana Geldi
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı
Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Anayasa Komisyonu İlk Toplantısını Bayram Öncesi Yapacak
Anayasa Komisyonu İlk Toplantısını Bayram Öncesi Yapacak
Vali açıkladı: Rize'de başıboş köpek sorunu bitiyor
Vali açıkladı: Rize'de başıboş köpek sorunu bitiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda Düşüş Sürüyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda Düşüş Sürüyor
Bakan Uraloğlu, bayram tedbirlerini açıkladı
Bakan Uraloğlu, bayram tedbirlerini açıkladı
CHP'nin kurultay soruşturmasında iddianame kabul edildi
CHP'nin kurultay soruşturmasında iddianame kabul edildi
Haziran Kira Zam Oranı Belli Oldu
Haziran Kira Zam Oranı Belli Oldu
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Rekor Miktarda Uyuşturucu Yakalandı
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Rekor Miktarda Uyuşturucu Yakalandı
90 Şüpheliye Suçtan Soruşturma: 4,4 Milyar TL'lik Vurgun
90 Şüpheliye Suçtan Soruşturma: 4,4 Milyar TL'lik Vurgun
Bakan Yerlikaya'dan Deprem Sonrası Açıklama: Bir Kayıp, 69 Yaralı
Bakan Yerlikaya'dan Deprem Sonrası Açıklama: Bir Kayıp, 69 Yaralı
Marmaris'te 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Marmaris'te 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Anneler Dikkat! 'Boğma' Riski Nedeniyle O Ürün Yasaklandı
Anneler Dikkat! 'Boğma' Riski Nedeniyle O Ürün Yasaklandı
'Hastanede Tarihi Geçmiş Kit Kullanıldı' İddiasına İnceleme
'Hastanede Tarihi Geçmiş Kit Kullanıldı' İddiasına İnceleme
Edremit Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda 4 tutuklama
Edremit Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda 4 tutuklama
Rektör Özkan: Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağım
Rektör Özkan: Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağım
Beyaz Saray'dan Erdoğan'ın teklifine yanıt: Trump üçlü görüşmeye açık
Beyaz Saray'dan Erdoğan'ın teklifine yanıt: Trump üçlü görüşmeye açık
Ana sayfaHaberler Yaşam

Uzmanı açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?

Ülke genelinde yağışsız bir bayram geçirileceğini ifade eden Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Bayram boyunca ülke genelinde sıcak hava hakim olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 17:14, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 17:16
Yazdır
Uzmanı açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?

Arife günü ile birlikte 4,5 gün sürecek olan Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelinde sıcak hava hakim olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde görevli Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelinde Hava durumuna ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Sıcaklıklar cuma günü itibariyle ülke genelinde artmaya başlıyor"

Bayram öncesinde Çarşamba ve Perşembe günü Doğu bölgelerinde yağışların etkisini göstereceğini sonrasında bayram boyunca Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağış beklemediklerini ifade eden Yavuz, "Bununla birlikte bayramın 1'nci günü, Doğu Anadolu'nun doğusunda, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar görülecek. Diğer bölgelerimiz de az bulutlu, açık bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar cuma günü itibariyle ülke genelinde artmaya başlıyor. Cumartesi günü yurt genelinde önemli bir yağış yok. Sadece Doğu Anadolu'nun doğusunda, Hakkari'den Ardahan'a kadar olan kıyı kesimi sınır boyunca dağlık alanlarda hafif mevzi sağanak yağışlarının görülmesini bekliyoruz. Diğer bölgelerimiz yine az bulutlu, açık. Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde, özellikle Batı bölgelerimizde.

"Ülke genelinde yağış beklemiyoruz"

Yavuz, "Pazar günü bu sefer Güney bölgelerimizde, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde dağlık alanlarda ve Hakkari-Van arasında dağlık alanlarda kısa süreli sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerimiz yine pazar günü de açık. Yurt genelinde hava sıcaklığı, mevsim normalleri üzerinde. Pazartesi günü de aynı şekilde bir havamız hakim. Ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Parçalı bulutlu bir havamız var. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Salı gününden itibaren ise yurdun doğu kesimlerinde tekrardan yağışlarının görülmesini tahmin etmekteyiz" dedi.

"Başkent'te 31-32 derecelerin görülmesini tahmin ediyoruz"

Bayram boyunca Ankara'da yağış beklemediklerini ifade eden Yavuz, "Başkent'te gece sıcaklığı 14-15 dereceleri civarında. Hafta sonundan itibaren de sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde, 31-32 derecelerin görülmesini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da da önemli bir yağış beklemediklerini ifade eden Yavuz, parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağını belirtti. Yavuz, İstanbul'da gece sıcaklıklarının bayram boyunca 14-17 derece arasında değişeceğini, Perşembe ve Cuma günü hava sıcaklıklarının 30 derecelere kadar çıkacağını ifade etti.

İzmir'de de aynı şekilde bayram boyunca yağış beklemediklerini belirten Yavuz, "Az bulutlu, açık bir hava hakim olacak. Gece sıcaklıklar 20-21 dereceler civarında. Gündüz sıcaklıklar ise 33-34 dereceler civarında seyredecek. Genel itibariyle baktığımızda sıcak, yağışsız bir bayram göreceğiz. Sıcak, açık bir hava bayram boyunca hakim olacak. Vatandaşlarımızın özellikle sıcak havaya karşı tedbirli olmalarını istiyoruz bayram süresince" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber