MEB'den İstanbul'daki Liseye LGBT Soruşturması
İstanbul Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT simgeleri içeren afişler tespit edildi. Velilerin şikayeti üzerine MEB, inceleme ve soruşturma başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 17:36, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 17:47
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul'da LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği tespit edilen bir lise hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.
Veliler, İstanbul'daki Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamların bulunduğunu belirterek Bakanlığa başvurdu. Bakanlık, bu şikayetler doğrultusunda okulda denetim gerçekleştirdi.
Denetim Sonuçları ve Soruşturma Süreci
Yapılan denetimlerde, okulda söz konusu simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği tespit edildi. Bakanlık, bu bulguların ardından liseye ilişkin inceleme ve soruşturma sürecini başlattı.