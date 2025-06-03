MEB'den İstanbul'daki Liseye LGBT Soruşturması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul'da LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği tespit edilen bir lise hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

Veliler, İstanbul'daki Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamların bulunduğunu belirterek Bakanlığa başvurdu. Bakanlık, bu şikayetler doğrultusunda okulda denetim gerçekleştirdi.

Denetim Sonuçları ve Soruşturma Süreci

Yapılan denetimlerde, okulda söz konusu simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği tespit edildi. Bakanlık, bu bulguların ardından liseye ilişkin inceleme ve soruşturma sürecini başlattı.



