Özel'in 'Akaryakıt İstasyonları' İddialarına Bakanlıktan Yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında gündeme getirdiği akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddialara yönelik bir açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2011'den itibaren akaryakıt istasyonu planı yapma yetkisine sahip olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin bu yetkiyle ilgili olarak "Bakanlığı ilgilendiren birçok yetkinin kararname yerine kanunla düzenlenmesi" gerektiği gerekçesiyle iptal kararı verdiği aktarıldı.

Bakanlığın Yetkileri ve Yasal Düzenleme

Bu nedenle söz konusu yetkiler TBMM 'de de onaylanarak İmar Kanunu 'na eklenmiştir.

'de de onaylanarak 'na eklenmiştir. Kısacası, durum geçmişte de var olan yetkilerin yüce Meclisimizce de onaylanarak kanun haline getirilmesinden ibarettir.

Burada yeni bir düzenleme yoktur.

Dolayısıyla iddia edildiği gibi kişiye özel bir uygulama söz konusu bile değildir.



