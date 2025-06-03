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Bolu'da Kurban Bayramı'nda ağır taşıtların geçişine izin yok

Bolu Valiliği, Kurban Bayramı tatili trafik tedbirleri çerçevesinde 4 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 11.00'a kadar TEM otoyolu ve D100 karayolu Ankara istikameti yönünde, kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların seyir yapmalarına izin verilmemesine karar verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 20:37, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 20:38
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Bolu'da Kurban Bayramı'nda ağır taşıtların geçişine izin yok

Bolu Valiliği kamyon, çekici ve tankerlerin geçişine izin verilmeyeceğini belirterek, "2025 yılı Kurban Bayramı tatili nedeniyle özellikle büyük şehirlerimizden diğer şehirlerimize ve turizm bölgeleri istikametine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak; vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi, sürücülerin trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla, 04.06.2025 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren 06.06.2025 Cuma günü saat 11.00'a kadar, Ankara ili istikametine; O-4 Anadolu otoyolu Düzce il sınırından Ankara il sınırına kadar, D-100 Devlet karayolu Düzce il sınırından Gerede ilçesine kadar, D-750 Devlet karayolu Gerede ilçesinden Ankara iline kadar, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereği izin verilmemesine Valiliğimizce karar verilmiştir" denildi.

Bolu Valiliği tarafından alınan kararda istisnalar olduğu vurgulanarak, "Tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir" ifadelerine yer verildi.

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