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Grev kararı alınca DİSK'li yöneticinin akrabaları ortaya saçıldı

İzmir'de, DİSK'e bağlı Genel-İş sendikasının İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül'ün grev kararı alması sonrasında, CHP'ye yakın medya kuruluşları, Ercan Gül'ün 58 akrabasının belediyede işe alınmış olduğunu yazdı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 23:12, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 23:13
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Grev kararı alınca DİSK'li yöneticinin akrabaları ortaya saçıldı

DİSK'e bağlı Genel-İş sendikasının İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile yaşadığı tartışmayla gündem olmuştu. Grevin beşinci gününde İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, CHP'li Başkan Cemil Tugay'ı hedef alarak işçilere yaptığı konuşmada "Ne olduğunu bilmediğimiz zibidilerle gelmiş bizim çöpümüzü topluyor, Allah var, iyi temizlik yapıyor. Bir çöp görürsem arayacağım, başkanım gel temizle diyeceğim" ifadelerini kullandı.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül'ün, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaşadığı toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı sonrası grev kararı alması, gözlerin sendika ve belediye ilişkilerine çevrilmesine neden oldu. Grev kararı sonrası Gül'ün belediyede çalıştığı öne sürülen 58 akrabasına ilişkin iddialar, başta CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü ve OdaTv olmak üzere birçok yayın organında yer buldu.

58 akraba aynı anda grevde

Yayınlanan haberlere göre Ercan Gül'ün eşi dahil olmak üzere toplam 58 akrabasının İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerinde çalıştığı, bu kişilerin tamamının da grevde yer aldığı ortaya çıktı. Ercan Gül'ün eşinin büro personeli olduğu, diğer akrabalarının ise çoğunlukla ilkokul ve açıköğretim lise mezunu olduğu iddia edildi.

"Nepotizm" iddiaları yeniden gündemde

Söz konusu iddiaların grev kararının hemen ardından CHP'ye yakın medya kuruluşlarında yer bulması dikkat çekerken, belediyedeki "akraba kayırmacılığı" yani nepotizm uygulamaları yeniden tartışma konusu oldu.

Toplu sözleşmeye 'babadan oğula iş' maddesi konmuştu

Geçmiş dönemde DİSK ile belediye arasında yapılan toplu iş sözleşmesinde, belediye işçisinin emekli olması halinde çocuğunun işe alınmasını içeren bir madde yer almıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da bu maddeye ilişkin, "Benim dönemimden önceki dönemde yapılmış toplu iş sözleşmesine bir madde konulmuş. Emekli olursa yerine çocuğu alınacak gibi bir şey. Benim de yeni haberim oldu. Yeniden değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.

Sendika-belediye ilişkileri mercek altında

Grev sürecinde yaşanan gelişmeler, belediye ve sendika ilişkilerinin şeffaflığına dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Özellikle kamuda liyakat ve eşit fırsat ilkeleri açısından tartışmalara neden olan atamalarla ilgili ilerleyen süreçte yeni açıklamalar bekleniyor.

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