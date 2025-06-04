Adıyaman'da yolda yürüyen kişiye köpek saldırdı
Adıyaman'da sahipli köpeğin saldırısına uğrayan yabancı uyruklu kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 07:22, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 07:37
33 yaşındaki Abdulmuti Abdullah, Yenipınar Mahallesi'nde yürüdüğü sırada sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı, yardımına çevredekiler koştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abdullah, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Abdullah, hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.