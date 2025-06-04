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Kütahya'da Gece Yarısı Peş Peşe Depremler Korkuttu

Kütahya'nın Simav ilçesinde gece yarısı meydana gelen depremler paniğe yol açtı. AFAD, son duruma ilişkin ilk verileri paylaştı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 07:32, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 07:40
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Kütahya'da Gece Yarısı Peş Peşe Depremler Korkuttu

Kütahya'da gece yarısı peş peşe meydana gelen depremler, vatandaşlarda büyük endişe yarattı. AFAD, Simav merkezli sarsıntılara ilişkin ilk verileri paylaştı. Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ederken, son olarak Kütahya sallandı. AFAD, gece yarısı peş peşe meydana gelen depremlere ilişkin verileri internet sitesinden duyurdu.

Kütahya'da Deprem Geceyi Harekete Geçirdi

AFAD verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde gece saat 02:30 sularında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kuvvetli hissedildi. Yaklaşık 15 dakika sonra aynı bölgede bir artçı daha yaşandı ve ufak sarsıntılar sabaha kadar sürdü. İnsanlar yine aynı korkuyu yaşarken, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması sevindirdi.

Muğla'da Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor

Öte yandan, Muğla'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından vatandaşların panik havası sürüyor ve artçı sarsıntıların da devam ettiği öğrenildi. Yine AFAD'ın internet sitesinden son depremlere ilişkin ilk veriler paylaşıldı.

  • Kütahya Simav'da gece 02:30'da 3 büyüklüğünde deprem
  • Depremin derinliği: 6 kilometre
  • Aynı bölgede artçı sarsıntılar sabaha kadar sürdü
  • Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem sonrası artçılar devam ediyor
  • Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı


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