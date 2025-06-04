İnfaz düzenlemesi yasalaştı. 8 madde çıkarıldı
İnfaz düzenlemesi yasalaştı. 8 madde çıkarıldı
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Bayramda Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde
Bayramda Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde
Kütahya'da Gece Yarısı Peş Peşe Depremler Korkuttu
Kütahya'da Gece Yarısı Peş Peşe Depremler Korkuttu
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü operasyonunda 4 belediye başkanı tutuklandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü operasyonunda 4 belediye başkanı tutuklandı
Adıyaman'da yolda yürüyen kişiye köpek saldırdı
Adıyaman'da yolda yürüyen kişiye köpek saldırdı
Grev kararı alınca DİSK'li yöneticinin akrabaları ortaya saçıldı
Grev kararı alınca DİSK'li yöneticinin akrabaları ortaya saçıldı
'Çiçek hastalığı okul tatil ettirdi' iddiasına Valilikten açıklama
'Çiçek hastalığı okul tatil ettirdi' iddiasına Valilikten açıklama
LGBT Soruşturması Başlatılan Okuldan Açıklama
LGBT Soruşturması Başlatılan Okuldan Açıklama
Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve 3 şüpheli tutuklandı
Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve 3 şüpheli tutuklandı
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı Seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı Seçildi
Özel'in 'Akaryakıt İstasyonları' İddialarına Bakanlıktan Yanıt
Özel'in 'Akaryakıt İstasyonları' İddialarına Bakanlıktan Yanıt
Uzmanı açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Gıdada karekod uygulaması 28 Temmuz'da başlıyor
Gıdada karekod uygulaması 28 Temmuz'da başlıyor
2025 Müzik ve Spor Okulları Başvuruları Başladı: İşte Takvim
2025 Müzik ve Spor Okulları Başvuruları Başladı: İşte Takvim
Marmaray'daki darp olayında ağlatılan kadının ifadesi ortaya çıktı
Marmaray'daki darp olayında ağlatılan kadının ifadesi ortaya çıktı
Mayısta fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Mayısta fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Ege Denizi'nde 5,0 Şiddetinde Yeni Deprem Meydana Geldi
Ege Denizi'nde 5,0 Şiddetinde Yeni Deprem Meydana Geldi
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı
Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Anayasa Komisyonu İlk Toplantısını Bayram Öncesi Yapacak
Anayasa Komisyonu İlk Toplantısını Bayram Öncesi Yapacak
Vali açıkladı: Rize'de başıboş köpek sorunu bitiyor
Vali açıkladı: Rize'de başıboş köpek sorunu bitiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda Düşüş Sürüyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda Düşüş Sürüyor
Bakan Uraloğlu, bayram tedbirlerini açıkladı
Bakan Uraloğlu, bayram tedbirlerini açıkladı
CHP'nin kurultay soruşturmasında iddianame kabul edildi
CHP'nin kurultay soruşturmasında iddianame kabul edildi
Haziran Kira Zam Oranı Belli Oldu
Haziran Kira Zam Oranı Belli Oldu
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Rekor Miktarda Uyuşturucu Yakalandı
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Rekor Miktarda Uyuşturucu Yakalandı
90 Şüpheliye Suçtan Soruşturma: 4,4 Milyar TL'lik Vurgun
90 Şüpheliye Suçtan Soruşturma: 4,4 Milyar TL'lik Vurgun
Bakan Yerlikaya'dan Deprem Sonrası Açıklama: Bir Kayıp, 69 Yaralı
Bakan Yerlikaya'dan Deprem Sonrası Açıklama: Bir Kayıp, 69 Yaralı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bayramda Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde

Kurban Bayramı süresince hava sıcaklıkları artacak, bazı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 07:54, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 07:55
Yazdır
Bayramda Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde

Hava sıcaklığı ülke genelinde artmaya başlıyor ve Kurban Bayramı boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde yağışsız ve sıcak hava etkili olacak. Özellikle batı kesimlerde sıcaklıklar artacak ve zamanla tüm yurtta sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üstünde seyretmesi öngörülüyor.

Yağış Beklenen Bölgeler

  • Arefe günü: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yağış bekleniyor.
  • Bayramın birinci günü: Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
  • Bayramın ikinci günü: Yağış beklenmiyor.
  • Üçüncü gün: Hakkari ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yağış tahmin ediliyor.
  • Dördüncü gün: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış bekleniyor.

Büyük Şehirlerde Hava Durumu

Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya'da bayram süresince hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber