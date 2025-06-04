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İzmir'de işçilerinin grevi 7'nci gününde

İzmir'de 23 bin işçinin başlattığı grev, toplu ulaşımda büyük aksaklıklara yol açtı. Vatandaşlar duraklarda uzun kuyruklar oluşturdu ve ulaşımda zorluk yaşadı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 08:33, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 09:15
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İzmir'de, Genel-İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından başlatılan grev, 7'nci gününe girdi. Otobüs seferlerindeki aksaklıklar nedeniyle vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturuyor. Grevin etkisiyle toplu taşıma hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor ve vatandaşlar otobüslere binebilmek için uzun kuyruklar oluşturmak zorunda kalıyor. Bu durum, şehir içi ulaşımda büyük sıkıntılara yol açıyor.

Grev Süreci ve Etkileri

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle başlatılan grev, 23 bin işçi tarafından destekleniyor. Grevin 7'nci gününde, kent genelinde otobüs seferlerinde yaşanan aksaklıklar vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Vatandaşların Yaşadığı Sorunlar

  • Otobüs duraklarında yoğunluk oluştu.
  • Otobüslere binebilmek için uzun kuyruklar meydana geldi.
  • Toplu taşıma hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandı.

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