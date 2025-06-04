LGS giriş bilgileri erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 10:09, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 10:19
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.