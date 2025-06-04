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İzmir Aliağa'da Uyuşturucu Operasyonunda 20 Kişi Tutuklandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 10:17, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 10:28
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İzmir Aliağa'da Uyuşturucu Operasyonunda 20 Kişi Tutuklandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda, 20 şüpheli gözaltına alındı ve tamamı tutuklandı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu satıcılarına yönelik üç ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Bu takip sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonun Detayları

  • Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
  • 20 şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
  • Tüm şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonun Önemi

Bu operasyon, Aliağa ilçesinde uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Elde edilen başarı, bölgedeki suç oranlarının azaltılması ve toplumun güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

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