19 Binden Fazla Mahkumun Tahliyeleri Bugün Başlayabilir

Aynı saatlerde Adalet Bakanlığı'nın yönetmeliği tüm cezaevlerine gönderilecek ve bugün itibarıyla tahliyelerin başlaması bekleniyor.

Böylece 19 bin 800 kişiye tahliye yolu açılmış olacak.

Yasayla birlikte binlerce mahkumun cezaevinden tahliye edilmesinin önü açıldı. Yasayla, birden fazla suç işleyerek mükerrer olarak ceza alan kişiler de şartlı salıverme imkanından faydalanacak.

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