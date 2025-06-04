19 Binden Fazla Mahkumun Tahliyeleri Bugün Başlayabilir
19 binden fazla mahkuma tahliye yolunu açan infaz düzenlemesini içeren 10. Yargı Paketi kabul edildi. Edinilen bilgilere göre, tahliyeler bugün başlayabilir.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 11:11, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 11:12
Ceza İnfaz Kanunu'nda önemli düzenlemeler öngören 10'uncu Yargı Paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Ntv'de yer alan habere göre;
Yasayla birlikte binlerce mahkumun cezaevinden tahliye edilmesinin önü açıldı. Yasayla, birden fazla suç işleyerek mükerrer olarak ceza alan kişiler de şartlı salıverme imkanından faydalanacak.
Böylece 19 bin 800 kişiye tahliye yolu açılmış olacak.
KARAR BUGÜN YAYIMLANACAK
Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, bugün karar Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Aynı saatlerde Adalet Bakanlığı'nın yönetmeliği tüm cezaevlerine gönderilecek ve bugün itibarıyla tahliyelerin başlaması bekleniyor.