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Hür-Sen Başkanı Kuruoğlu'ndan Enflasyon Verilerine Sert Tepki

Hür-Sen Genel Başkanı Kuruoğlu, enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek memur ve emeklilerin alım gücündeki kayba dikkat çekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 11:22, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 11:27
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Hür-Sen Başkanı Kuruoğlu'ndan Enflasyon Verilerine Sert Tepki

Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (Hür-Sen) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Kuruoğlu, resmi rakamlarla halkın yaşadığı gerçeklerin örtüşmediğini vurgulayarak, "Kendi istikbalimizi ancak kendi irade ve kararımız kurtarabilir. Başka çıkış yoktur!" ifadelerini kullandı. Açıklamalarında, enflasyon verilerinin manipüle edildiğini ve halkın doğrudan zarara uğratıldığını belirtti. Ayrıca, memur ve emeklilerin alım gücündeki ciddi kayıplara dikkat çekti. Kuruoğlu, sendikaların çözüm üretmekten uzak olduğunu ve memurun kaderinin iktidarın iki dudağı arasında olduğunu ifade etti.

Enflasyon Verilerinde Farklılıklar

  • ENAG Mayıs ayı enflasyonunu %3,66, yıllık enflasyonu ise %71,2 olarak açıkladı.
  • TÜİK ise aynı dönemde aylık enflasyonu %1,53, yıllık enflasyonu %35,41 olarak duyurdu.

Alım Gücü ve Emeklilerin Durumu

Kuruoğlu, beş yıl önce krediyle ev veya araba alabilen bir memurun bugün bunu hayal bile edemediğini belirtti. Emeklilerin durumunun da içler acısı olduğunu vurgulayan Kuruoğlu, enflasyon farkının TÜİK verilerine göre dahi %8,58 olduğunu hatırlattı.

Rakam Oyunları ve Refah Payı Uyarısı

Kuruoğlu, manipüle edilen enflasyon verileriyle halkın cebinden çalındığını ve iktidarın bu durumu görmezden geldiğini söyledi. Refah payı uygulamasının gündeme getirilmesine rağmen hayata geçirilmediğini belirtti. 2026-2027 toplu sözleşme döneminde sadece hedeflenen enflasyon oranlarına göre zam yapılması halinde çalışanların daha zor günlerle karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Kuruoğlu açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Kendi istikbalimizi ancak kendi irade ve kararımız kurtarabilir. Başka çıkış yoktur!"

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