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Rekabet Kurumu, tarla tohumu piyasasını mercek altına aldı

Rekabet Kurulu, tarla bitkileri tohumları pazarında faaliyet gösteren 7 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 11:41, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 11:42
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Rekabet Kurumu, tarla tohumu piyasasını mercek altına aldı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 teşebbüs hakkında, "rekabet açısından önemli olabilecek bilgileri birbirleriyle değiştirmek suretiyle rekabeti sınırlayıcı eylemlerde bulunarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri" iddiasına yönelik başlatılan ön araştırma karara bağlandı.

7 şirkete soruşturma açıldı

Bu doğrultuda, fiyat listelerinin, üretim planlarının ve üreticilere yapılacak ödeme bilgilerinin rakipler arasında paylaşıldığı iddialarıyla tarla bitkileri tohumları pazarında faaliyet gösteren Corteva Turkey Tohumculuk, KWS Türk Tarım, Limagrain Tohum, May-Agro Tohumculuk, Monsanto Gıda ve Tarım, Polen Tohumculuk ve Syngenta Tarım hakkında Kurulca soruşturma açıldı.

Duyuruda, 7 Kasım 2024 tarihli kararla açılan hibrit endüstriyel kornişon tohumu ve hibrit sebze ve meyve tohumları pazarlarındaki soruşturmanın da devam ettiği bilgisi verildi.

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