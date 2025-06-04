Fındık ihracatından 1,4 milyarlık gelir
Türkiye, 2025 yılının 5 ayında 126,6 ton fındık satıldı. Yapılan bu ihracattan 1 milyar 41 milyon dolar gelir elde edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 11:49, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 11:49
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Mayıs 2025 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 41 milyon dolar karşılığında 126 bin 611 ton fındık satıldığı belirtildi.
Geçen sezonun aynı döneminde 125 bin 467 ton fındık dış satımı yapıldığı ve 1 milyar 13 milyon dolar gelir sağlandığı kaydedildi.