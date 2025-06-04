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Gaziosmanpaşa Belediyesi başkanlığı Ak Partiye geçecek

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılması sonrası, belediye meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti'nin yönetimi devralması bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 13:05, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 13:10
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Gaziosmanpaşa Belediyesi başkanlığı Ak Partiye geçecek

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dikkat çekici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor....

Son olarak yolsuzluk ve usülsüz ihaleye karıştıkları gerekçesiyle dliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 22'si tutuklandı, 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler arasında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da yer alıyor.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ'NDE DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından ilçede yönetim tablosunun yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Belediye meclisinde çoğunluğu elinde tutan Cumhur İttifakı'nın, yapılacak oylama sonucunda belediyeyi devralması bekleniyor.

BELEDİYE MECLİSİNDE ÇOĞUNLUK AK PARTİ'DE

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde yapılan son yerel seçimlerde, Bahçetepe yüzde 40,44 oyla belediye başkanı seçildi.

Ancak belediye meclisinde AK Parti yüzde 40,86 oyla çoğunluğu elde etti. CHP'nin meclisteki oy oranı ise yüzde 38,86'da kaldı.

Bu nedenle yapılacak oylamada belediye yönetiminin AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.

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